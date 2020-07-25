Италия

Команды Стефано Пьоли и Джан Пьеро Гасперини обменялись забитыми голами в первом тайме (1:1).

В центральном матче 36-го тура Серии А Милан принимал Аталанту. Хозяева подошли к отчетному поединку с ощутимыми потерями в линии защиты и опорной зоне, а вот гости подошли к матчу во вполне боевом составе. Сразу же после стартового свистка "богиня" забрала мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Там бергамаски провели несколько содержательных атак, но до опасных моментов дело не доходило. Со временем подопечные Стефано Пьоли перехватили инициативу и довольно быстро повели в счете. На 14-й минуте Чалханоглу послал мяч в девятку прямым ударом со штрафного – 1:0.

После забитого гола Милан продолжал владеть мячом, контролируя происходящее на поле. Лаксальт мог удвоить преимущество своей команды после удара из-за пределов штрафной, но Голлини с ним справился, переведя мяч на угловой. Через некоторое время гости все же пришли в себя и получили возможность сравнять счет благодаря заработанному Малиновским пенальти. Сам же пострадавший подошел к мячу, но не смог переиграть Доннарумму с одиннадцати метров.

После этого Милан снова забрал мяч под свой контроль, но не особо торопился идти в атаку. В одном из эпизодов Чалханоглу пробил в перекладину, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. Ничто не предвещало беды для команды Пьоли, но она внезапно пропустила. Фройлер завершил сольный проход ударом по воротам, после чего мяч отскочил к Сапате, а Дуван пробил мимо Доннаруммы – 1:1. Пропустив, "россонери" еще несколько минут позволяли сопернику владеть мячом, после чего вернули его себе. До окончания первой половины встречи Милан пытался создать хотя бы один опасный момент, но так ничего и не придумал на чужой половине поля. Команды отправились на перерыв при ничейном счете.

В дебюте второй половины встречи бергамаски снова забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Но им не удалось это сделать, ведь оборона Милана не позволяла сопернику доводить атаки до завершающих ударов по воротам. Исключением стал эпизод с ударом Гомеса с разворота, но его выстрел оказался неточным. Практически сразу же после этого "россонери" перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. У Салемакерса была отличная возможность забить после паса Леау, но бельгиец умудрился не попасть по мячу.

Подопечные Пьоли еще долго контролировали мяч, заставляя соперника рассчитывать лишь на контратаки. В завершении одного из выпадов Бонавентура едва не вывел свою команду вперед — помешала штанга, принявшая мяч на себя после прицельного удара Джакомо. Через две минуты также из-за пределов штрафной пробил Кастильехо, но его удар получился не таким опасным. Со временем гости успокоили игру, не давая "россонери" надежд на забитый гол.

Ближе к окончанию встречи Аталанта стала часто зарабатывать стандартные положений, с помощью которых могла повести в счете. Однако ни одна из подач не привела к удару по воротам. Что касается миланцев, то в концовке поединка они уже не пытались вырвать победу, смирившись с ничейным результатом. Как итог, две самых ярких команды чемпионата после выхода из карантина не сумели выявить победителя, набрав по одному очку. Данный результат не повлиял на расположение коллективов в турнирной таблице — "россонери" остаются шестыми, а бергамаски продолжают оставаться на втором месте.

В 37-м туре Милан сыграет с Сампдорией, а Аталанта испытает на прочность Парму

Милан — Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 — Сапата, 34

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт — Кессье, Билья (Крунич, 61) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) — Ибрагимович

Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) — Сапата

Предупреждения: Билья — Толой

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь)