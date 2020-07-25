Италия

"Россонери" и "богиня" не сумели выявить сильнейшего в матче Серии А.

Милан и Аталанта разошлись миром в матче 36-го тура чемпионата Италии. Отметим, что украинец Руслан Малиновский не реализовал пенальти в игре.

В 37-м туре Милан сыграет с Сампдорией, а Аталанта испытает на прочность Парму.

Обзор матча:

Милан — Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 — Сапата, 34

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт — Кессье, Билья (Крунич, 61) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) — Ибрагимович

Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) — Сапата

Предупреждения: Билья — Толой

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь).