"Россонери" и "богиня" не сумели выявить сильнейшего в матче Серии А.
Милан — Аталанта, Getty Images
25 июля 2020, 01:39
Милан и Аталанта разошлись миром в матче 36-го тура чемпионата Италии. Отметим, что украинец Руслан Малиновский не реализовал пенальти в игре.
В 37-м туре Милан сыграет с Сампдорией, а Аталанта испытает на прочность Парму.
Обзор матча:
Милан — Аталанта 1:1
Голы: Чалханоглу, 14 — Сапата, 34
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт — Кессье, Билья (Крунич, 61) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) — Ибрагимович
Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) — Сапата
Предупреждения: Билья — Толой
На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь).