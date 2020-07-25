Римляне хотят арендовать нигерийского вингера.
Виктор Мозес, Getty Images
25 июля 2020, 16:58
Полузащитник Челси Виктор Мозес попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал Calciomercato.
Римляне хотят укрепить состав в летнее межсезонье и попытаются договориться с лондонским клубом об аренде вингера.
В январе этого года Мозес перешел в Интер на правах аренды. В составе "нерадзурри" 29-летний игрок провел 14 поединков, отличившись четырьмя ассистами.
Действующий контракт нигерийца с Челси рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании защитника Норвича Бена Годфри.