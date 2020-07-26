Италия

Завершился матч 36-го тура чемпионата Италии.

В субботу, 25 июля, Наполи на своем поле принимал Сассуоло.

Подопечные Дженнаро Гаттузо одолели своего противника в непростом матче. Отметим, что арбитр четыре раза после подсказки VAR отменял голы в ворота неаполитанского клуба.

Наполи – Сассуоло 2:0

Гол: Хисай, 8, Аллан, 90+4

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 60), Кулибали, Хисай – Руис (Аллан, 80), Лоботка, Зелиньски (Эльмас, 79) – Кальехон (Политано, 67), Милик (Мертенс, 67), Инсинье

Сассуоло: Консильи – Мюлдюр (Тольян, 46), Марлон, Феррари, Рожерио (Манцари, 88) – Маньянелли, Локателли (Кириопулос, 83) – Берарди, Джуричич (Хараслин, 83), Траоре (Распадори, 73) – Капуто

Предупреждения: Мертенс – Берарди, Джуричич, Марлон.