Италия

"Нероверди" установили неприятный рекорд турнира.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии Наполи в родных стенах комфортно обыграл Сассуоло, забив два безответных гола.

Тем не менее, счет мог быть совершенно другим, засчитай система VAR хоть несколько голов "нероверди". Система видеоповторов углядела офсайд во время взятия ворот Капуто, дважды Джуричича и Берарди.

Таким образом, Сассуоло установил рекорд Серии А по количеству отмененных голов с помощью системы VAR.

Напомним, в другом поединке чемпионата Италии Интер на выезде легко разобрался с Дженоа.