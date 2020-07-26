Центрбек может остаться в стане "партенопеи".
Калиду Кулибали, getty images
26 июля 2020, 09:52
Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не получал предложений от других команд продать защитника Калиду Кулибали.
"На данный момент мы не получили никаких предложений. В прошлом у Кулибали были серьезные предложения и большой интерес, но мы не спешим принимать решения".
"Мы считаем наших игроков важными и обсудим с ними ситуацию в дальнейшем", — сказал директор DAZN.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на сенегальского футболиста остается Манчестер Сити, который включил игрока в свой шорт-лист.