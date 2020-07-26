Италия

Менеджер вскоре установит рекорд Серии А.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри находится в шаге от того, чтобы стать самым возрастным тренером, который завоевал скудетто.

На сегодняшний день возраст тренера составляет 61 год и шесть месяцев. Предыдущий рекорд принадлежит Нильсу Лидхольму, который выиграл Серию А с Ромой в 1983 году в возрасте 60 лет и семи месяцев.

Напомним, чтобы Ювентус оформил чемпионский титул, "бьянконери" необходимо в поединке 36-го тура обыграть Сампдорию.

Ранее менеджер рассказал о гонке за скудетто, заявив, что чемпионство от Ювентуса никуда не денется.