Италия

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри объяснил причину поражения в 35-м туре чемпионата Италии.

Ювентус упустил возможность стать чемпионом Италии за три тура до финиша, уступив Удинезе, но Маурицио Сарри это не шокировало.

"Мы хотели выиграть любой ценой, и в какой-то момент потеряли концентрацию, – цитирует тренера Ювентуса Gazzetta dello Sport. – В этот период всем сложно набирать очки, но у нас есть еще три тура, и я не вижу причин для паники".

За три тура до финиша Ювентус опережает Аталанту на 6 очков, а Интер — на 7.

Ранее сообщалось, что Ювентус впервые за последние 9 сезонов потерял 18 очков в чемпионате, ведя в счете по ходу матча.