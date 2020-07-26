Италия

"Желто-красным" пропустили на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Болонья устроила ведущему борьбу за выживание Лечче настоящий блицкриг, отправив в его ворота два мяча (Паласио и Сориано) к пятой минуте матча. Гости сумели забить гол в раздевалку (отличился Манкосу), а во втором тайме Фалько сравнял счет.

Однако все закончилось трагично для команды Евгения Шахова, который провел эту игру в запасе: на 90+3 минуте Мусса Барроу своим голом оставил ее без очков.

За два тура до финиша Лечче отстает от спасительной зоны на четыре очка. Для спасения "волкам" нужно обыгрывать Удинезе и Парму, а также надеяться, что Дженоа наберет не больше одного очка в играх с Сассуоло и Вероной.

Болонья – Лечче 3:2

Голы: Паласио, 2, Сориано, 5, Барроу, 90+3 – Манкосу, 45+2, Фалько, 66.

Болонья: Скорупски – Мбайе, Данило, Денсвил, Дейкс (Крейчи, 56) – Медель, Сванберг (Поли, 56) – Ольсен (Орсолини, 57), Сориано (Сантандер, 79), Барроу – Паласио (Самсон, 69).

Лечче: Габриэль – Донати (Респоли, 59), Лучиони, Пас (Меччарьелло, 78), Дель Орсо – Манкосу, Тахцидис (Петриччионе, 59), Барак – Фалько, Лападула, Сапонара (Майер, 60).

Предупреждения: Паласио – Респоли.