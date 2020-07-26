Италия

Стали известны стартовые составы команд на тридцать шестого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и генуэзской Сампдории.

Туринский Ювентус намерен совершить очередную попытку досрочно стать чемпионом на этой неделе. С Удинезе коллектив Маурицио Сарри красиво "пролетел" (1:2), однако теперь имеет возможность совместить и заветное достижение, и очередной домашний поединок.

С первых минут игры против генуэзцев "зебрам" будут помогать вернувшие себе место в стартовом составе Леонардо Бонуччи и Миралем Пьянич, а в линию атаки был делегирован Хуан Куадрадо, который заменит Федерико Бернардески.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Демирал, Рэмси, Бентанкур, Мураторе, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Дзанимаккья.

Сампдория: Аудеро — Тонелли, Йосида, Шабо, Ауджелло — Депаоли, Линетти, Торсби, Янкто — Рамирес, Квальярелла.

Запасные: Секулин, Фальконе, Бонаццоли, Аскильдсен, Ла Гумина, Марони, Габбьядини, Феррари, Лерис, Мурру, Роча, Бертолаччи.

Матч Ювентус — Сампдория начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.