Завершились матчи 36-го тура чемпионата Италии.
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26 июля 2020, 22:45
Кальяри минимально дома уступил Удинезе, а СПАЛ сыграл вничью с Торино.
Кальяри – Удинезе 0:1
Гол: Окака Чука, 2
Кальяри: Краньо, Клаван, Пизакане (Маттьелло, 54), Ликояннис (Фараго, 54), Чеппителли, Нандес, Ионицэ (Бирса, 88), Ладинетти (Перейро, 54), Жоао Педро, Симеоне, Рагатцу (Маригосу, 79)
Удинезе: Муссо, Ларсен, Де Майо, Родриго Бекао, Зегелар (тер Авест, 81), де Пауль, Сема, Уолас, Нюйтинк (Самир, 16), Лазанья, Окака Чука (Несторовски, 68)
Предупреждения: Ларсен, Ионицэ, Нандес.
СПАЛ – Торино 1:1
Голы: Д'Алессандро, 80 – Верди, 57
СПАЛ: Тиам, Саламон, Чонек, Викари, Фарес (Искра, 58), Эспето (Хорват, 84), Мурджа, Миссироли, Дабо, Ди Франческо (Д'Алессандро, 58), Петанья
Торино: Сиригу, Нкулу, Иццо, Бремер, Ансальди, Мейте, Ринкон (Лукич, 66), Верди (Эдера, 85), Беренгер, Белотти, Дзадза
Предупреждения: Чонек, Ансальди, Саламон, Белотти, Ринкон.