Италия

Маурицио Сарри завоевал для туринского клуба его девятый чемпионский титул кряду, а для себя — первый трофей в родной стране (2:0).

За несколько до начала очередного матча тридцать шестого тура итальянской Серии А, подошел к концу розыгрыш Английской Премьер-лиги, что сделало страну на Апеннинском полуострове единственно из условной категории топ-5 лиг, где еще продолжали играть в футбол в рамках национального первенства после карантинной паузы. Однако интригу в чемпионской гонке на внутренней арене в очередной раз получил возможность ликвидировать туринский Ювентус. Со второй явной попытки кряду "зебры" надеялись обеспечить себе досрочную защиту титула, но для этого им необходимо было обыграть в родных стенках генуэзскую Сампдорию.

Два тура и, как минимум, четыре очка отрыва от конкурентов оставалось бы в активе коллектива Маурицио Сарри при условии неудачного исхода этой встречи. Но куда увереннее смотрел Юве в сторону победы над коллективом Клаудио Раньери, которому в этом сезоне уже нечего не могло угрожать. Разве что, если бы Лечче выиграл все свои три оставшиеся матча и сумел сравняться по очкам с "блучеркьяти", но там уже сыграет преимущество генуэзцев в личных встречах. Как итог, Ювентус получил наиболее удобного для себя соперника, с точки зрения решающего шага к очередному титулу.

Туринцы рисковали получить очередной напряженный поединок в наказание за свое пассивное выступление в первом тайме, но вовремя взялись за ум, и провели отменный отрезок перед уходом на перерыв. Разогревались команды травмами у Шабо и Данило. В обоих случаях защитники пострадали при верховой борьбе. Игрока Сампдории "сломал" Роналду, а бразильца ударом головой в висок вылез из строя Рамирес. После этого, наступил период, когда Самп была очень близко к забитому голу, но Щесны не позволил отличиться тому же Рамиресу и Квальярелле, выстояв в ближней дуэли.

В моменте с уходом с поля Пауло Дибалы из-за полученной мышечной травмы, за игру Ювентуса в атаке стало откровенно страшно. Тем более, что вышедший на смену аргентинцу Бернардески продлил серию неудачно завершенных моментов в этом сезоне промахами из выгодных ситуаций в оставшиеся пять минут основного времени до перерыва. Когда же у Федерико со второй попытки партнерам удалось отобрать заработанный Рабио штрафной, то Ювентус сразу забил. Пьянич тонко скинул под удар Роналду, а португалец сократил дистанцию до Иммобиле в гонке бомбардиров выстрелом в правый нижний угол.

Сампдория устроила во втором тайме настоящее пекло для Щесны и обороны соперников, но так и не познала радость от вполне заслуженного, если бы он состоялся, забитого мяча. Моментами, польский голкипер творил настоящие чудеса на линии, что подорвало психологическую стабильность у соперников, последствия чего можно было бы наблюдать в конце матча, когда Депало просто рубил подкатом в своей штрафной Алекса Сандро, а Торсби удалялся до этого за прыжок с двух ног в подкат против Пьянича. Однако Криштиану Роналду с привычной для него процедурой пробития пенальти не справился, чуть не сломав перекладину мощным ударом.

К счастью для "бьянконери", к тому моменту они уже вели в счете с перевесом в два мяча. Это раскритикованный нами и всем футбольным миром Бернардески сумел добить отскок от перчаток Аудеро, которому удалось отразить непростой выстрел под опорную ногу от Роналду. Португальца в этой игре спонсировали моментами изо всех сил, но Криштиану остановился лишь на одном забитом мяче, чего вполне хватило его команде для выполнения поставленной задачи.

"Juve, storia di un grande amore" — уже привычные слова из гимна туринского клуба сопровождали события после финального свистка арбитра Франческо Форно. Ювентус досрочно завоевал титул, но то, с какими трудностями он дался в конце этого сезона, заставляло ритмичную мелодию быть не такой уж и громкой. Но и на этом Серия А не завершилась. "Зебры" в следующем туре едут на Сардинию в гости к Кальяри, а генуэзской Сампдории предстоит домашняя игра против Милана.

Ювентус — Сампдория 2:0

Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67



На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).



Ювентус: Щесны — Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.



Сампдория: Аудеро — Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли — Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло — Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.



Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабио — Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.

На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).