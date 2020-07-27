Италия

Вашему вниманию видеообзор чемпионского поединка туринцев.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии Ювентус в родных стенах комфортно одолел Сампдорию (2:0), за два тура до финиша оформив чемпионский титул.

Примечательно, что туринцы сумели завоевать уже девятое скудетто кряду, установив тем самым рекорд среди топ-5 европейских лиг.

Ювентус — Сампдория 2:0

Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67



На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).



Ювентус: Щесны — Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.



Сампдория: Аудеро — Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли — Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло — Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.



Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабио — Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.

На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).