Вашему вниманию видеообзор чемпионского поединка туринцев.
Игроки Ювентуса, getty images
27 июля 2020, 07:24
В поединке 36-го тура чемпионата Италии Ювентус в родных стенах комфортно одолел Сампдорию (2:0), за два тура до финиша оформив чемпионский титул.
Примечательно, что туринцы сумели завоевать уже девятое скудетто кряду, установив тем самым рекорд среди топ-5 европейских лиг.
Ювентус — Сампдория 2:0
Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67
На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).
Ювентус: Щесны — Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.
Сампдория: Аудеро — Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли — Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло — Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.
Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабио — Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.
На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).