Италия

Подопечные Маурицио Сарри завоевали чемпионский титул.

В 38-м туре чемпионата Италии Ювентус принимал Сампдорию.

Благодаря победе (2:0) туринский коллектив оторвался от ближайшего преследователя на семь очков за два тура до конца сезона.

Это означает, что Ювентус завоевал свой девятый титул подряд – это рекорд среди ТОП-5 лиг. Более длительных чемпионских серий в элитных европейских дивизионах еще не было.

Отметим, что в прошлом сезоне Ювентус превзошел достижение Лиона, который в период с 2002 по 2008 год выиграл семь чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не реализовал первый пенальти в сезоне в Серии А.