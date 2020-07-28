Италия

Стали известны стартовые составы команд на тридцать седьмого тура итальянской Серии А между миланским Интером и неаполитанским Наполи.

Уже один из стартовых матчей предпоследнего тура текущего сезона итальянской Серии А полноправно претендует на статус центрального для середины отчетной недели. В Милане Интер будет принимать Наполи, который точно уже не прыгнет выше победы в национальном Кубке, что подарила команде Гаттузо право сыграть в группе Лиги Европы на следующий сезон.

Возможно, отсюда и последовала глубокая ротация от Антонио Конте во всех линиях. В обороне, по сравнению с игрой против Дженоа (3:0) сыграет полностью новая тройка, где лишь двое футболистов являются номинальными центральными защитниками. Разыгрывающим выступит испанец Борха Валеро, а по флангам полузащиты разойдутся Кандрева и Бираги. Брозович — в опорной зоне, тут без изменений, а вот пару ему составит Барелла, который заменил Гальярдини. В атаке — дуэт Лукаку и Санчеса, который провели добротный второй тайм в Генуе.

Гаттузо также сделал ряд замен, по сравнению с успехом против Сассуоло (2:0). Правый фланг атаки обновился за счет выхода Политано, который в прошлом выступал за Интер, а в полузащите Эльмас и Демме заменили Лоботку и Фабиана Руиса. Хисай отправился на правый фланг защиты, а слева сыграет Мариу Руи. Место в воротах будет за Оспиной, а в паре с Кулибали в центре защиты выступил Максимович.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Кандрева, Брозович, Барелла, Бираги — Валеро — Лукаку, Санчес.

Запасные: Паделли, Берни, Годин, Мартинес, Мозес, Раноккья, Янг, Эриксен, Эспозито, Пирола, Агуме, Шкриниар.

Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Эльмас, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.

Запасные: Оспина, Карнезис, Ди Лоренцо, Малькюи, Луперто, Гулам, Аллан, Фабиан Руис, Лоботка, Юнес, Кальехон, Лосано.

Матч Интер — Наполи начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.