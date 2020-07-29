Италия

Молодой полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

Сассуоло начал переговоры с Барселоной о переходе капитана второй команды каталонцев Мончу, сообщает Джанлука Ди Марцио. Интерес к игроку также приписывают Фиорентине, но "нероверди" лидируют в этой борьбе.

Недавно Мончу тренировался вместе с первой командой, которая готовится к ответной игре Лиги чемпионов против Наполи. В первом матче в Неаполе был зафиксирован счет 1:1.

Сассуоло за два тура до финиша занимает восьмое место в Серии А. Ближайшую игру команда Роберто Де Дзерби проведет сегодня против Дженоа.