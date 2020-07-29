Италия

Римляне отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Лацио в рамках поединка 37-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле и добился уверенной победы со счетом 2:0.

Корреа отметился взятием ворот уже на 17-й минуте, а закрепил результат гол Иммобиле под занавес встречи. Теперь у "орлов" 78 очков и четвертое место.

Лацио — Брешия 2:0

Голы: Корреа, 17, Иммобиле, 83

Лацио: Стракоша — Патрик, Луис Фелипе (Вавро, 84), Ачерби (Баштуш, 88) — Лаццари (Марушич, 56), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 56) — Корреа (Адеканье, 84), Иммобиле

Брешия: Андреначчи — Сабелли, Папетти, Гасталделло (Семприни, 77), Матею — Шпалек, Вивиани, Тонали, Змргал — Торрегросса, Айе (Ндой, 88)

Предупреждения: Лаццари — Папетти, Тонали