Римляне отправили в ворота соперника два безответных мяча.
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29 июля 2020, 22:26
Лацио в рамках поединка 37-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле и добился уверенной победы со счетом 2:0.
Корреа отметился взятием ворот уже на 17-й минуте, а закрепил результат гол Иммобиле под занавес встречи. Теперь у "орлов" 78 очков и четвертое место.
Лацио — Брешия 2:0
Голы: Корреа, 17, Иммобиле, 83
Лацио: Стракоша — Патрик, Луис Фелипе (Вавро, 84), Ачерби (Баштуш, 88) — Лаццари (Марушич, 56), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 56) — Корреа (Адеканье, 84), Иммобиле
Брешия: Андреначчи — Сабелли, Папетти, Гасталделло (Семприни, 77), Матею — Шпалек, Вивиани, Тонали, Змргал — Торрегросса, Айе (Ндой, 88)
Предупреждения: Лаццари — Папетти, Тонали