Италия

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В поединке 37-го тура Серии А Рома сумела на выезде удержать три очка против Торино, закрепившись на пятом месте в турнирной таблице.

Туринцы, в свою очередь, перед заключительным туром идут на 16-м месте.

Торино — Рома 2:3

Голы: Беренгер, 14, Синго, 66 — Джеко, 16, Смоллинг, 23, Диавара, 61 (с пенальти)

Торино: Уйкани — Льянко (Джиджи, 46), Нкулу, Бремер — Синго (Адопо, 88), Лукич, Мейте, Ансальди (Белотти, 75) — Верди, Беренгер (Аина, 83) — Дзадза

Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Коларов — Б. Перес (Ибаньес, 73), Диавара, Кристанте (Верету, 73), Спинаццола (Дзаппакоста, 50) — К. Перес (Дзаньоло, 75), Мхитарян (Перотти, 90+3) — Джеко

Предупреждения: Льянко, Мейте — К. Перес, Манчини, Дзаньоло