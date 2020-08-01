Италия

Экс-хавбек мог оказаться в другой команде.

Новый главный тренер Ювентуса U-23 Андрея Пирло заявил, что имел предложения от клубов из Англии и Италии.

"У меня было много тренеров, все многому меня научили: Анчелотти, Липпи, Конте и Аллегри — но я думаю, что каждый должен идти своим путем".

"Моя команда должна будет играть хорошо, она всегда должна играть так, чтобы побеждать. Я ненавидел многие вещи как футболист, и я не хочу видеть их в качестве тренера".

"У меня также были предложения от других команд Серии А и Премьер-лиги, но я чувствовал, что это был правильный путь для начала моей тренерской карьеры", — цитирует Пирло Goal.

Пирло провел в Ювентусе четыре сезона (164 матча, 19 голов во всех турнирах), выиграв четыре "скудетто", Кубок и два Суперкубка Италии.