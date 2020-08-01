Италия

Президент клуба назвал цену на сенегальца.

Президент Наполи Аурелио ди Лаурентис заявил, что клуб готов расстаться с центральным защитником Калиду Кулибали, но лишь за определенную сумму.

"Калиду — великий человек для нашего клуба, мне было бы ужасно грустно терять его. Но есть время для всего, даже для того, чтобы расстаться".

"Но 90 миллионов евро не на моем столе, а требуется именно такая, и поэтому для заключения сделки нужны две стороны", — сказал президент Sky Italia.

Ранее спортивный директор Наполи заявил, что Кулибали может остаться в команде, так как предложений о продаже не поступало.