Италия

Вингер прокомментировал свое нахождение во Флоренции.

Крайний полузащитник Фиорентина Франк Рибери высказал свое мнение о своем первом сезоне в составе "фиалок".

"Флоренция — прекрасный город, который мне очень нравится. Я счастлив здесь, и это важно для меня".

"Я рад за Якини и за команду. Он заслуживает этого, так как он проделал хорошую работу с нами. Я думаю, что это позитивный шаг. Важно то, что мы продолжаем развивать проект, чтобы клуб продолжал расти. Нам нужно улучшить некоторые вещи", — сказал Рибери DAZN.

Напомним, руководство "фиалок" решило продлить действующее соглашение с менеджером команды до конца будущего сезона.