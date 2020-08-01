Вингер прокомментировал свое нахождение во Флоренции.
Франк Рибери, getty images
01 августа 2020, 10:57
Крайний полузащитник Фиорентина Франк Рибери высказал свое мнение о своем первом сезоне в составе "фиалок".
"Флоренция — прекрасный город, который мне очень нравится. Я счастлив здесь, и это важно для меня".
"Я рад за Якини и за команду. Он заслуживает этого, так как он проделал хорошую работу с нами. Я думаю, что это позитивный шаг. Важно то, что мы продолжаем развивать проект, чтобы клуб продолжал расти. Нам нужно улучшить некоторые вещи", — сказал Рибери DAZN.
Напомним, руководство "фиалок" решило продлить действующее соглашение с менеджером команды до конца будущего сезона.