Италия

Руководство Фиорентины довольно работой Беппе Якини с первой командой.

Беппе Якини не покинет Фиорентину по окончании сезона-2019/20 и продолжит работать с первой командой в сезоне-2020/21 — сообщил официальный сайт "фиалок".

Якини сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Винченцо Монтеллу 23 декабря 2019 года и смог поднять команду, которая постепенно увязала в битве за выживание, на 10-е место в турнирной таблице (в случае провала в последнем туре может финишировать на 13-й позиции). В последних восьми матчах Серии А "фиалки" проиграли лишь раз (4 победы и 3 ничьи).

Изначально контракт Якини с Фиорентиной был подписан до окончания нынешнего сезона, после чего "скуадра виола" намеревалась найти нового тренера. Среди возможных вариантов называли Эусебио Ди Франческо и Даниэле Де Росси.

56-летний специалист, пять сезонов выступавший в Фиорентине как игрок, в качестве тренера ранее работал с Чезеной, Виченцей, Пьяченцей, Кьево, Брешией, Сампдорией, Сиеной, Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи.