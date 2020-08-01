Ювентус предложил Наполи обменять Бернардески на Милика

Италия

Туринцы хотят заполучить польского форварда.

Руководство Ювентуса начало переговоры с Наполи об обмене полузащитника Федерико Бернардески на форварда Аркадиуша Милика, сообщает Sky Italia.

По данным источника, туринцы готовы даже доплатить неаполитанцам за польского футболиста. Кроме того, "партенопеи" сами желают продать игрока.

Отмечается, что Милик не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2021 году. Наполи, в свою очередь заинтересован в услугах Бернардески.