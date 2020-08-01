Италия

"Морские коньки" решили не продолжать сотрудничество с опытным специалистом.

Джан Пьеро Вентура больше не является главным тренером футбольного клуба Салернитана, выступающего во втором по силе дивизионе Италии. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Димарцио.

По информации источника, однолетний контракт 72-летнего специалиста подошел к своему завершению, и стороны приняли решение его не продлевать.

Вентура ушел в отставку после домашнего поражения в последнем туре Серии Б от Специи (1:2), по итогам которого Салернитана заняла десятую строчку в турнирной таблице.

Дальнейшее будущее бывшего главного тренера сборной Италии остается под вопросом. В системе Салернитаны он работал с июня 2019 года.