Италия

Экс-игрок сборной Италии провел последний матч на профессиональном уровне.

Возрастной защитник Брешии Даниэле Гастальделло завершил профессиональную карьеру футболиста.

37-летний итальянец вышел в стартовом составе своей команды в матче заключительного тура Серии А против Сампдории и провел на поле 59 минут.

После того, как Гастальделло заменили, он попрощался со своими одноклубниками. Данный поединок стал для него последним на профессиональном уровне.

За свою карьеру Даниэле Гастальделло защищал цвета Кротоне, Сиены, Сампдории и Болоньи. Также итальянский защитник числился в составе Ювентуса и провел один матч за национальную сборную.