Италия

"Россонери" финишировали на шестой строчке в турнирной таблице.

В заключительном туре итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Кальяри. Для обеих команд данный поединок имел только соревновательный характер, но именно подопечным Стефано Пьоли удалось завершить сезон на победной ноте.

Взятия ворот в исполнении Ибрагимовича и Кастильехо, а также автогол Клавана принесли "россонери" уверенную победу со счетом 3:0. Игрокам Кальяри, в свою очередь, огорчить Джанлуиджи Доннарумму за два тайма не удалось.

Милан — Кальяри 3:0

Голы: Клаван (АГ), 10, Ибрагимович, 55, Кастильехо, 57

Милан: Доннарумма, Кьер (Лео Дуарте, 79), Тео, Калабрия, Габбия, Кастильехо (Мальдини, 65), Чалханоглу (Салемакерс, 65), Кессиэ, Беннасер (Брешанини, 66), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Бонавентура, 38).

Кальяри: Краньо, Ликояннис, Клаван (Ладинетти, 62), Чеппителли (Карбони, 62), Маттьелло, Нандес, Ионицэ (Маригосу, 79), Перейро (Палоски, 62), Фараго, Валюкевич, Симеоне (Паволетти, 90).

Предупреждения: Салемакерс - Перейро, Фараго, Краньо.