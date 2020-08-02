Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В заключительном туре сезона итальянской Серии А должны были определиться обладатели серебряных и бронзовых комплектов медалей.

Учитывая победу Интера над Аталантой в параллельном матче, Лацио достаточно было не проиграть Наполи, чтобы подняться на третью строчку, однако подопечные Симоне Индзаги не сумели воспользоваться осечкой бергамского клуба.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, Наполи удалось обыграть Лацио (3:1), лишив тем самым его призового места по итогам сезона-2019/20.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи — Лацио:

Наполи — Лацио 3:1

Голы: Фабиан Руис, 9, Инсинье, 54 (пен.), Политано, 90+3 — Иммобиле, 22



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 79) — Фабиан Руис, Лоботка (Демме, 79), Зьелински (Политано, 85) — Кальехон (Лосано, 79), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 85).



Лацио: Стракоша — Патрик (Вавро, 63), Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63) — Лаццари (Лукаку, 83), Милинкович-Савич, Пароло (А. Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич — Корреа (Адеканье, 86), Иммобиле.



Предупреждения: Кулибали, Руи, Манолас, Эльмас — Иммобиле, Милинкович-Савич.