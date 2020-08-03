Завершился заключительный тур чемпионата Италии в сезоне-2019/20.
Фиорентина на выезде обыграла СПАЛ, Болонья и Торино сыграли вничью, а Удинезе минимально одолел Сассуоло.
СПАЛ – Фиорентина 1:3
Голы: Д'Алессандро, 39 – Данкан, 30, Куаме, 89, Пульгар, 90+2
СПАЛ: Тиам, Томович, Викари, Бонифаци, Фарес (Саламон, 80), Д'Алессандро (Тунев, 86), Дабо, Миссироли, Мурджа (Эспето, 62), Валоти (Ди Франческо, 80), Куэльяр (Хорват, 61)
Фиорентина: Терраччано, Миленкович, Чеккерини, Игор Жулио, Венути (Соттиль, 66), Агудело (Куаме, 55), Пульгар, Данкан (Далле Мура, 90), Лирола, Влахович (Кутроне, 66), Кьеза (Терзич, 90)
Предупреждения: Фарес, Кьеза.
Сассуоло – Удинезе 0:1
Гол: Окака Чука, 53
Сассуоло: Консильи, Феррари, Рожерио (Пиччинини, 82), Пелузо, Толян (Мюльдюр, 82), Локателли (Гион, 67), Траоре (Гараслин, 57), Джуричич (Распадори, 57), Бурабия, Берарди, Капуто
Удинезе: Муссо, Зегелар (Фофана, 62), Де Майо, Самир, Ларсен, де Пауль, Сема (тер Авест, 83), Уолас (Палумбо, 90), Трост-Эконг, Лазанья, Окака Чука (Несторовски, 83)
Предупреждения: Пелузо, Муссо.
Болонья – Торино 1:1
Голы: Сванберг, 18 – Дзадза, 66
Болонья: Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Денсвил, Схаутен (Домингес, 72), Медель, Сванберг (Бальдурссон, 72), Джувара (Ольсен, 77), Сориано, Паласио (Сантандер, 46), Барроу (Сансоне, 46)
Торино: Розати, Иццо (Нкулу, 76), Джиджи (Челесия, 90), Бремер, Ансальди (Айна, 50), Лукич, Ринкон, Беренгер, Верди, Белотти, Дзадза
Предупреждения: Ансальди, Ринкон, Беренгер, Сантандер, Сориано, Медель.