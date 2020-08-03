Италия

Испанский полузащитник записал на свой счет 15 результативных передач.

Сезон-2019/20 в чемпионате Италии завершен и стал известен лучший ассистент.

Им является Луис Альберто (Лацио), на счету которого 15 ассистов. На втором месте расположился Алехандро Гомес (Аталанта), в активе которого 14 передач. Замкнул тройку Лоренцо Пеллегрини (Рома) – у него девять ассистов.

В пятерку лучших также вошли Алексис Санчес (Интер) и Доменико Берарди (Сассуоло) – у обоих по восемь результативных передач.

Напомним, что лучшим бомбардиром Серии А-2019/20 стал Чирро Иммобиле (36 голов).