Италия

Менеджер не проработал в клубе и полугода.

Главный тренер Торино Морено Лонго заявил, что в ближайшее время прекратит сотрудничество с клубом.

"Против Болоньи был мой последний матч. Я хочу поблагодарить тех, кто дал мне возможность приехать сюда, а также всех тех, кто сопровождал меня в этом приключении. Меня пригласили сюда и попросили спасти Торино от угрозы вылета. Я достиг этого", — сказал Лонго Sky Sport Italia

Напомним, Лонго возглавил команду в феврале этого года, заменив на посту Вальтера Маццари. В итоге, туринцы заняли 16-е место, набрав 42 очка.

Также отмечается, что следующим менеджером Торино, вероятнее всего, станет экс-наставник Милана Марко Джампаоло.