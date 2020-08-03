Италия

Бывший тренер Тоттенхэма среди кандидатов на пост наставника "нерадзурри".

Между Антонио Конте и руководством Интера случился конфликт, в результате чего итальянский специалист вскоре может покинуть команду.

Как сообщалось ранее, главным кандидатом на случай, если 51-летний наставник покинет клуб, является Массимилиано Аллегри. FC Inter News утверждает, что альтернативный вариант Маурисио Почеттино, который также является свободным агентом.

Кандидатура аргентинского наставника поддерживается со стороны Хавьера Дзанетти и спортивного директора Пьеро Аузилио.

Напомним, что под руководством Конте Интер уступил Ювентусу лишь в один пункт в Серии А.