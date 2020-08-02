Италия

У тренера Интера Антонио Конте возникли разногласия с руководством клуба.

Антонио Конте хочет получить больше полномочий в управлении командой, но его желание не находит понимания у руководства Интера — сообщает Sport Mediaset.

Финиш на второй позиции с отставанием от Ювентуса всего в одно очко можно считать успехом для первого года работы с Интером Антонио Конте. Однако тренер-максималист стремится к большему и считает это невозможным при нынешнем положении дел в клубе, когда множество директоров с различными полномочиями существенно ограничивают его свободу действий.

А вот генеральный директор Беппе Маротта, спортивный директор Пьеро Осилио и вице-президент Хавьер Дзанетти считают, что проще заменить тренера, чем их отлично спевшийся коллектив.

В качестве альтернативы Конте рассматривается кандидатура Массимилиано Аллегри, который сейчас является "свободным агентом", хотя и имеет множество предложений от солидных клубов.

Впрочем, эксперты в Италии полагают, что президент Интера Стивен Чжан вряд ли пойдет на это из-за солидной стоимости мероприятия.

Зарплата Конте составляет 11 миллионов евро в год. Согласно контракту, при его разрыве главный тренер и весь его штаб получают на руки всю положенную им сумму за весь срок, а это порядка 50 миллионов евро на всех.

Плюс приглашенному тренеру, в соответствии с амбициями Интера, придется платить зарплату, соизмеримую с Конте. И не стоит забывать, что у "змеев" уже есть один "иждивенец" – Лучано Спаллетти, который продолжает получать зарплату, наслаждаясь отдыхом в сельской местности.

Так что, скорее всего, сторонам конфликта придется уменьшить свои амбиции и "договориться где-то посередине", как предлагал известный всем величайший лидер современности.