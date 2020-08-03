Италия

Между тренером и руководством клуба произошел конфликт.

Сегодня, 3 августа, должна состояться встреча между Антонио Конте и генеральным директором Интера Беппе Мароттой, сообщает Football Italia.

По информации источника, они будут обсуждать публичную критику 51-летнего специалиста в адрес руководства команды.

На данный момент отставка не видится очевидным вариантом, но и не исключается.

Ранее сообщалось, что Интер может возглавить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.

Напомним, что Интер завершил сезон на второй строчке в Серии А, отстав от Ювентуса на один пункт.