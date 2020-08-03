Между тренером и руководством клуба произошел конфликт.
АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES
03 августа 2020, 10:25
Сегодня, 3 августа, должна состояться встреча между Антонио Конте и генеральным директором Интера Беппе Мароттой, сообщает Football Italia.
По информации источника, они будут обсуждать публичную критику 51-летнего специалиста в адрес руководства команды.
На данный момент отставка не видится очевидным вариантом, но и не исключается.
Ранее сообщалось, что Интер может возглавить Массимилиано Аллегри или Маурисио Почеттино.
Напомним, что Интер завершил сезон на второй строчке в Серии А, отстав от Ювентуса на один пункт.