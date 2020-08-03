Италия

Итальянский специалист будет тренировать "островитян".

Эусебио Ди Франческо возглавил Кальяри, сообщил официальный сайт "красно-синих".

50-летний специалист заключил соглашение на два сезона — до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Ди Франческо была Сампдория, а с октября 2019 года он находился в статусе свободного агента.

По неофициальной информации, тренер будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон после вычета налогов. Он сменил Вальтера Дзенгу.

В сезоне-2019/20 Кальяри занял 13-е место, набрав 45 пунктов в турнирной таблице.