Италия

Вероятно, чилиец остается в Милане на постоянной основе.

Руководство Интера достигло соглашения с Манчестер Юнайтед о выкупе полноценного контракта нападающего Алексиса Санчеса, сообщает CorSera.

По данным источника, миланцы заплатят англичанам за чилийского форварда всего 15 миллионов евро, а о сделке будет объявлено после матча Лиги Европы против Хетафе.

Алексис Санчес в этом сезоне провел 28 поединков, забив четыре гола и сделав десять результативных передач.