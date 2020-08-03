Вероятно, чилиец остается в Милане на постоянной основе.
Алексис Санчес, getty images
03 августа 2020, 13:16
Руководство Интера достигло соглашения с Манчестер Юнайтед о выкупе полноценного контракта нападающего Алексиса Санчеса, сообщает CorSera.
По данным источника, миланцы заплатят англичанам за чилийского форварда всего 15 миллионов евро, а о сделке будет объявлено после матча Лиги Европы против Хетафе.
Алексис Санчес в этом сезоне провел 28 поединков, забив четыре гола и сделав десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий уже успел согласовать условия личного контракта с Интером
, который будет действовать до 2023 года.