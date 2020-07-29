Италия

Чилийский нападающий близок к полноценной сделке с "нерадзурри".

Алексис Санчес согласовал соглашение с Интером до лета 2023-го года, сообщает Sportmediaset.

Нападающему пришлось пойти на снижение заработной платы. Интеру осталось договориться с Манчестер Юнайтед. В клубе верят, что "красные дьяволы" снизят цену с 20 до 15 миллионов евро.

Алексис Санчес в этом сезоне провел 28 поединков, забив четыре гола и сделав десять результативных передач.

Напомним, что ранее Интер был готов задействовать Ивана Перишича в сделке по чилийцу.