Италия

Главный тренер Интера яростно убеждает, что он предан миланскому клубу.

Издание La Repubblica опубликовало информацию, что Антонио Конте спрашивал у игроков Ювентуса, не собираются ли уволить Маурицио Сарри, надеясь при этом вернуться в клуб. Герою статьи такие слухи не понравились.

"Касательно опубликованной в La Repubblica статьи. Я категорически опровергаю, что спрашивал у игроков Ювентуса про Сарри. Я засужу того, кто написал эту заметку и главного редактора издания", — заявил Конте ANSA.

"У меня трехлетний проект в Интере. И как я всегда делал в своей жизни, я буду работать изо всех сил, чтобы побеждать вместе с этим клубом".

Интер финишировал вторым в Серии А, отстав от ставшего чемпионом Ювентуса на одно очко. Правда, туринцы проиграли два последних тура уже в статусе обладателя Скудетто.