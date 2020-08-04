Чилийский нападающий может стать игроком "нерадзурри" на постоянной основе.
Алексис Санчес, getty images
04 августа 2020, 00:48
Алексис Санчес может перебраться в Интер в статусе свободного агента, сообщает The Telegraph.
Источник утверждает, что чилийский нападающий согласился расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед и перейти в стан "нерадзурри".
Отметим, что заработная плата Алексиса Санчеса составляла 560 тысяч фунтов в неделю, а в Италии ему пришлось пойти на снижение оклада.
Алексис Санчес в этом сезоне провел 28 поединков, забив четыре гола и сделав десять результативных передач.