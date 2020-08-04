Италия

Опытного специалиста рассматривают на должность посла клуба.

Именитый специалист Фабио Капелло может вернуться в структуру Милана, однако теперь руководство рассматривает его кандидатуру не в качестве главного тренера.

Как сообщает Milannews.it, боссы "россонери" намерены пригласить 74-летнего итальянца на должность посла клуба.

Отмечается, что третьего августа Капелло более двух часов находил в офисе Милана, где стороны провели предварительные переговоры.

Напомним, что Фабио Капелло на протяжении своей тренерской карьеры трижды возглавлял "россонери", с которыми четырежды становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА.