Опытного специалиста рассматривают на должность посла клуба.
Фабио Капелло, Getty Images
04 августа 2020, 23:59
Именитый специалист Фабио Капелло может вернуться в структуру Милана, однако теперь руководство рассматривает его кандидатуру не в качестве главного тренера.
Как сообщает Milannews.it, боссы "россонери" намерены пригласить 74-летнего итальянца на должность посла клуба.
Отмечается, что третьего августа Капелло более двух часов находил в офисе Милана, где стороны провели предварительные переговоры.
Напомним, что Фабио Капелло на протяжении своей тренерской карьеры трижды возглавлял "россонери", с которыми четырежды становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА.