Италия

Чилийский нападающий продолжит выступать за "нерадзурри".

Генеральный директор Интера Беппе Маротта собощил, что Алексис Санчес задержится в клубе. Он подпишет соглашение на три года.

"Это не официально, но могу сказать, что Санчес останется в клубе и подпишет контракт на три сезона. Мы верим в него, и мы счастливы заключить эту сделку", — приводит слова Беппе Маротты Sky Sports.

Ожидается, что 31-летний футболист получит статус свободного агента от Манчестер Юнайтед, после чего подпишет контракт с Интером. Он будет получать в клубе порядка семи миллионов евро за сезон.

В сезоне-2019/20 в Серии А Санчес провел 22 игры: на его счету четыре гола и девять результативных передач.