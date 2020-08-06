Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Интер – Хетафе, Getty Images
06 августа 2020, 06:24
В матче 1/8 финала Лиги Европы, который проходил на нейтральном поле, Интер одержал уверенную победу над Хетафе со счетом 2:0. Голами в составе "нерадзурри" отличились Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.
Интер – Хетафе 2:0
Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83.
Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес (Санчес, 70).
Хетафе: Сория — Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) — Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья — Мата (Молина, 69).
Предупреждение: Суарес.
На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо).