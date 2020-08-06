Италия

Хавбек высказался о своем пребывании в команде.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян заявил, что рад тому, что Арсенал продлил его аренду в римской команде до следующего лета.

"На мой взгляд, у меня был хороший сезон, несмотря на две травмы. Я сейчас в хорошей форме и надеюсь, что так и останется и впредь".

"Мы уже договорились с Ромой, что я буду играть за клуб еще год, до лета 2021 года, чему я очень рад. С самого первого дня я чувствовал себя как дома — в футболе, на поле и за его пределами", — сказал Мхитарян сайту УЕФА.

Ранее стало известно, что Рому продали за 600 миллионов евро и у клуба появился новый владелец.