Италия

Римский клуб перейдет в руки новых владельцев.

Компания Friedkin Group станет новым владельцем Ромы, сообщает официальный сайт римского клуба.

Представители американской компании договорились с владельцем клуба Джеймсом Палоттой о приобретении и уже подписали предварительное соглашение. Ожидается, что сделка будет официально завершена до 31 августа.

По информации СМИ, сумма сделки должна составить около 600 миллионов евро.

Бизнесмен Дэн Фридкин несколько месяцев вел переговоры о покупке римского клуба, однако следку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Палотта намерен приобрести Ньюкасл после продажи Ромы.