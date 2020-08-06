Италия

Французский центрбек прошлым летом мог перебраться в чемпионат Украины.

Центральный защитник Ромы Вильям Бианда отправился за игровой практикой в чемпионат Бельгии, перейдя на правах аренды в Зюлте-Варегем.

Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, соглашение рассчитано на один сезон с возможностью последующего выкупа 20-летнего француза на постоянной основе.

В сезоне-2019/20 Бианда за первую команду "волков" не выступал, однако провел за Рому U-19 16 поединков, в которых забил 2 гола и заработал 4 предупреждения.

Год назад Вильям Бианда и вовсе мог оказаться в Украине как часть сделки по переходу Тайсона в Рому, однако руководство Шахтера отказалось от такого варианта.