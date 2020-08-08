Италия

Будущее Фабио Паратичи под большим вопросом.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Sky Italia.

Напомним, ранее стало известно, что руководство туринцев уволило главного тренера команды Маурицио Сарри.

По данным источника, Паратичи может отправиться вслед за менеджером, так как именно он настаивал на том, что клубу необходимо прекратить сотрудничество с Массимилиано Аллегри, а также лоббировал прибытие Сарри.

Отмечается, что президент Юве Андреа Аньелли вскоре проведет переговоры с Паратичи, а его должность, вероятно, займет его заместитель Федерико Керубини.