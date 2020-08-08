Италия

Менеджер достаточно заработает в ближайшее время.

Руководство Ювентуса, которое отправило в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри, обязано выплатить ему 20 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Напомним, соглашение итальянского специалиста с клубом действовало до 2022 года. Его ежегодная зарплата составляла 5,5 миллионов евро.

Единственный шанс, что туринцы избегут таких расходов заключается в том, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Тогда Сарри получит 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что увольнение тренера может повлечь за собой отставку спортивного директора Юве Фабио Паратичи.