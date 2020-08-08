Италия

Туринцы вынуждены искать нового наставника после увольнения Маурицио Сарри.

Ювентус принял решение уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера первой команды после того, как туринцы вылетели от Лиона из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния.

В связи с этим, руководство клуба вынуждено искать нового наставника, и, как сообщает Sky Sport Italia, на данный момент серьезно рассматриваются две кандидатуры.

По информации источника, главным претендентом на освободившуюся должность является главный тренер Лацио Симоне Индзаги, который впервые за 13 лет вывел "орлов" в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Также руководством Ювентуса рассматривается Андреа Пирло, который только в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды "старой синьоры" (U-23) и до этого не имел опыта на подобной должности.

Ранее сообщалось, что досрочное расторжение контракта с Маурицио Сарри обошлось Ювентусу в 20 миллионов евро.