Италия

Итальянцы утверждают, что выход в четвертьфинал ничего бы не изменил.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб решил отправить в отставку экс-главного тренера Маурицио Сарри еще до ответного матча в 1/8 Лиги чемпионов.

"Мы уже сделали наши оценки до результата Лиона. Мы уже говорили, что одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки были основаны на целом сезоне, а не только на одном матче".

"Решение назначить Пирло было очень естественным для Ювентуса, потому что он всегда был на связи со всеми здесь, и это казалось очевидным решением для клуба".

"Андреа имеет свое мнение на подход к тренировкам. Это футбол отличного качества и тяжелой работы. Он хочет привить определенный тип футбола, за которым обычно пытаются следовать европейские команды, и он очень убедительно объяснил это нам", — сказал Паратичи Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что и сам спортивный директор довольно близок к тому, чтобы отправиться в отставку вслед за Сарри.