Италия

Форвард высказался об игре команды в матче Лиги чемпионов.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс прокомментировал поединок, в котором его команда проиграла Барселоне (1:3), завершив выступления в турнире.

"Мы хорошо выступили в первые 10 минут, а потом просто подарили им игру. Барселона обладает высоким качеством и создает голевые моменты из ничего. После перерыва мы показали, что находимся в отличной физической форме и можем быть опасными, но в очередной раз не реализовали достаточно шансов".

"Пропустив гол, мы забыли, что должны были делать. Если мы будем опираться на это и научимся сохранять концентрацию, в следующем сезоне мы сможем добиться хороших результатов", — сказал Мертенс Sky Sport Italia.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Барселоной и Наполи.