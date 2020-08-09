Италия

Карьера вингера в стане "партенопеи" подошла к концу.

Крайний полузащитник Наполи Хосе Кальехон покинул команду и теперь находится в статусе свободного агента, утверждает Sky Italia.

Сообщалось, что неаполитанцы предприняли попытку провести переговоры с игроком о продлении контракта, которые не увенчались успехом.

Ранее утверждалось, что за Хосе Кальехона ведут борьбу ряд клубов из Испании, среди которых Бетис Севилья, Эспаньол, Вильярреал, Валенсия и Гранада.

В прошедшем сезоне Серии А вингер принял участие в 33 поединках, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.